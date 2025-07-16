Вверх
Северяне продолжают передовать технику фронту

На этой неделе представители Народного фронта получили от управления Ространснадзора по СЗФО два автомобиля повышенной проходимости УАЗ – 31519.

Машины в хорошем техническом состоянии, эти рабочие «лошадки» очень востребованы на передовой. В ближайшее время автомобили будут отправлены в зону СВО на донецкое направление, где их очень ждут наши парни.

Также помочь бойцам на передовой решила семья Елисеевых из Архангельска и передала в Народный фронт новенький бензиновый генератор. Помогла забрать агрегат с дачного участка команда Молодежки Народного фронта.

22 август 11:47 | : Политика

