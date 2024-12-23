Северодвинская "Арктика" починила внедорожник для отправки в зону СВО

Руководитель регионального Народного фронта Юрий Шалауров вручил благодарственное письмо заместителю генерального директора Северного производственного объединения "Арктика" Вадиму Гончарову.



Коллектив отмечен за помощь в ремонте автомобиля УАЗ "Патриот" и активное взаимодействие с президентским движением.



Пробег внедорожника 2014 года выпуска – 200 тысяч километров. Работники электромонтажного предприятия по своей инициативе провели диагностику транспортного средства и подготовили его к выполнению боевых задач на передовой.



В феврале представители Народного фронта загрузят машину гуманитарной помощью и доставят нашим ребятам "за лентой".