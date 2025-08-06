Вверх
С Цыбульским вас!

На состоявшихся в последние три дня выборах губернатора Архангельской области убедительную победу одержал действующий глава региона Александр Цыбульский, получив 67.39% голосов.

Результаты остальных претендентов:

Мария Харченко (ЛДПР) – 10.59%

Олег Черненко (СРиЗП) – 8.10%

Роман Лябихов (КПРФ) – 4.76%

Наталья Сорокина (Зеленые) -3.94%

Алексей Буглак (Пенсионеры) – 3.85%

По мнению наших наблюдателей, выборы можно было и не проводить, результат был известен заранее. Аналитический материал на эту тему не заставит себя долго ждать.

