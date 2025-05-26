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Архангельские коммунисты выставили на выборы губернатора очередной «денежный мешок»

Сегодня в Архангельске состоялся пленум областного комитета КПРФ и третий этап отчетно-выборной конференции, в ходе которой был выдвинут кандидат на пост губернатора Архангельской области.

И это Роман Лябихов, депутат Государственной Думы не от Архангельской области и «денежный мешок» партии рабочих и крестьян.

Презентация кандидата от первого секретаря обкома Гревцова:

- В 2020 году на выборах губернатора Архангельской области наша партия не выдвигала своего кандидата. В этом году мы провели консультации с местными отделениями и однозначно решили, что кандидат от коммунистов будет. Назывались разные фамилии, но, после консультаций, по рекомендации Кадровой комиссии ЦК КПРФ было принято решение выдвинуть депутата Государственной Думы, члена фракции КПРФ Романа Лябихова. Для нас важно, что он имеет местные корни: родился, вырос, получил образование и построил карьеру в Архангельской области - в городе Северодвинск. 

Подробно о «достижениях» строительного магната Лябихова на ниве борьбы за права трудящегося читайте здесь. «Родной брат» бывшего сенатора Некрасова, дискредитировавшего себя и партию абсолютным бездействием. «Даже не смешно», комментируют эту кандидатуру коммунисты, преданные идеалам марксизма.

Редакция приступила к подготовке расширенного материала на эту тему.

Напомним, четверка кандидатов на пост губернатора Архангельской области выглядит так:

- Александр Цыбульский («Единая Россия»);

- Мария Харченко (ЛДПР);

- Олег Черненко («Справедливая Россия – За правду»);

- Роман Лябихов (КПРФ).


21 июнь 16:29 | : Политика

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