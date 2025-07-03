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Без Ларисы. Определились кандидаты в губернаторы Архангельской области

Завершился прием документов от кандидатов на главные региональные выборы пятилетия. Их внимательно проверили и…

Изначально о своем желании поучаствовать заявили семь человек. А вот пройти через муниципальный фильтр (главная интрига выборов такого формата) удалось только шестерым. Их гордые имена (не по алфавиту, а по солидности намерений с точки зрения редакции):

Александр Цыбульский («Единая Россия), действующий глава региона;

Мария Харченко (ЛДПР), лидер фракции в АрхГорДуме;

Олег Черненко («Справедливая Россия-Патриоты-За Правду»), бизнесмен-коммунальщик, лидер фракции в АОСД;

Роман Лябихов (КПРФ), депутат Госдумы от другого региона, строительный магнат;

Алексей Буглак («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), функционер регионального отделения  РВИО;

Наталья Сорокина («Зеленая альтернатива»), руководитель центра предпринимательства.

С выборами пролетает Лариса Медведева («Зеленые»), предприниматель и экоактивистка. Ей, бедняге, не удалось собрать в свою поддержку необходимое количество подписей (не менее 82-х) в свою поддержку от муниципальных депутатов. Ну, или избирком часть зарубил… всякое случается.

Напомним, на губернаторских выборах 2020 года муниципальный фильтр «зарезал» двух желающих поучаствовать. – «добродельца» Юрия Шевелева и «яблочника» Олега Мандрыкина. Причём не из-за опасения их победы, а из почти неприкрытого желания построить свои избирательные кампании на критике исполнительной власти, как региональной, так  федеральной.

Вряд ли «зеленая» Лариса из той же породы. Скорее всего, действительно напортачила с подписями так, что хоть стой, хоть падай, угроз фавориту гонки от нее не больше, чем от Буглака или Сорокиной.

Теперь предлагаем вашему вниманию результаты губернаторских выборов – 2020:

Александр Цыбульский («Единая Россия») - 69,63% голосов;

 Ирина Чиркова («Справедливая Россия») - 16,92%;

 Сергей Пивков (ЛДПР) – 6,76%;

 Андрей Есипов (КПСС) – 2,13%;

Николай Вакорин («Партия пенсионеров») – 1,78%;

 Айман Тюкина («Зеленая альтернатива») – 1,24%.

Рассчитались только со второй и третьим, причем (с точки зрения редакции) не совсем справедливо – Пивков на целых четыре года стал замом губернатора по не самым важным вопросам, Чиркова  удостоилась должности зама архангельского мэра по социальным вопросам.

Из оставшихся до сих пор на слуху только Айман Тюкина за счет бурной деятельности в Народном фронте, Есипов и Вакоркин как канули. Ну, и стоило ли колготиться?!  

Гадать, какие ништяки готовит жизнь нынешним кандидатам в губернаторы, дело зело неблагодарное. Вот мы этим и не будем заниматься.

 

18 июль 10:46 | : Горячая тема / Политика

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