Пятый срок

По предварительным данным Центризбиркома, на прошедших трехдневных выборах победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. Его результат – 87.16%.

Это уже будет пятый президентский срок Владимира Владимировича с 2000 года с учетом четырехлетнего перерыва на премьерство (2008-2012).

Остальные места участников распределились следующим образом:

- Николай Харитонов от КПРФ ((4.20%);

- Владислав Даванков от «Новых людей» (4.07%);

- Леонид Слуцкий от ЛДПР (3.15%).

Уже этой ночью, после оглашения предварительных результатов, проигравшие кандидаты, как подорванные, кинулись поздравлять победителя. Но первым был Даванков…

(фото с https://rg.ru)