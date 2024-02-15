Пятый срок

По предварительным данным Центризбиркома, на прошедших трехдневных выборах победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. Его результат – 87.16%.
Это уже будет пятый президентский срок Владимира Владимировича с 2000 года с учетом четырехлетнего перерыва на премьерство (2008-2012).
Остальные места участников распределились следующим образом:
- Николай Харитонов от КПРФ ((4.20%);
- Владислав Даванков от «Новых людей» (4.07%);
- Леонид Слуцкий от ЛДПР (3.15%).
Уже этой ночью, после оглашения предварительных результатов, проигравшие кандидаты, как подорванные, кинулись поздравлять победителя. Но первым был Даванков…
(фото с https://rg.ru)