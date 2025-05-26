Архангельские справедливороссы выдвинули Черненко в губернаторы

Это произошло в ходе региональной партийной конференции.

Олег Витальевич Черненко – лидер фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании и бизнесмен в сфере городского коммунального хозяйства. Ранее состоял в ЛДПР.

Напомним, его партнер по партии Ирина Чиркова принимала участие в губернаторских выборах 2020 года и даже победила в НАО и протестном Ленском районе. Как поговаривают злые языки, «утешительным призом» для нее стала должность заместителя главы администрации Архангельска по социальным вопросам.

Итак, на сегодняшний день кандидатов в главы Поморья на ближайшие пять лет трое – Александр Цыбульский (ЕР), Мария Харченко (ЛДПР), Олег Черненко (СР).

Слово за КПРФ, где, по сведениям редакции из собственных источников, идет нешуточная свара между Гревцовым (действующим персеком) и Новиковым (бывшим персеком). Авторитет областной коммунистической ячейки среди избирателей стремительно катится к отрицательным значениям. Но своего участника выдвинут… иначе будет совсем смешно.

Напомним, выборы губернатора Архангельской области состоятся в Единый день голосования 14 сентября 2025года.