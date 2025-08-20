"Ангелы фронта" из Архангельска доставили в зону СВО нужный бойцам автомобиль

В ходе гуманитарной миссии в Донецкой народной республике, руководитель волонтерского движения «Ангелы фронта» Алексей Осмоловский вручил ключи от машины скорой помощи «Фиат-Дукато» представителям 1-й гвардейской мотострелковой Славянской бригады.

Автомобиль был перегнан своим ходом и загружен большим количеством гуманитарной помощи.

- Всегда хочется помогать тем, кто является настоящими героями. Легендарная бригада, удивительные люди. Знаю, что переданный автомобиль послужит и поможет спасении жизней бойцов, - отметил Алексей Осмоловский.

1-я гвардейская мотострелковая Славянская бригада - одно из самых именитых соединений воюющих на Донбассе. Совсем недавно она была награждена орден Суворова 1-й степени. Военно-политическая работа поставлена на высоком уровне. Ведь бойцы должны идти в бой мотивированными и понимающими за что они воюют. В бригаде по праву гордятся свой историей. Соединение ведет историю с 2014 года – от подразделений народной милиции ДНР. Воины Славянской бригады штурмовали аэропорт Донецка, взяли Авдеевку, первыми использовав тактический прием прохода в тыл противника по инженерным коммуникациям – трубам, и Дзержинск (Торецк).

- Наша бригада знаменита тем, что воспитала на сегодняшний день пять Героев России свыше четырех тысяч кавалеров ордена мужества, и 16 военнослужащих стали Героями ДНР. Сейчас в 1-й славянской мотострелковой бригаде служат 18 уроженцев Архангельской области: четверо из них штурмовики, есть военнослужащие в артиллерии и расчетах беспилотных летательных аппаратов, - рассказал военнослужащий 1-й гвардейской мотострелковой Славянской бригады с позывным «Еврей».

Сегодня жители Поморья честью выполняют свой воинский долг в рядах знаменитой бригады. Российские войска тем временем продолжают штурм Красноармейска (Покровска). Бои уже идут непосредственно в городе. Это важнейший логистический центр ВСУ на Донбассе. Его взятие открывает выход на оперативный простор, и обеспечивает скорейшее освобождение территории ДНР. В первых рядах сражения – бойцы легендарного соединения – 1-й гвардейской мотострелковой Славянской бригады.