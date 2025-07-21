"Ангелы фронта" из Поморья доставили в зону СВО несколько автомобилей

Передача автотранспорта состоялась недалеко от линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике.

Два легковых автомобиля были переданы бойцам бригады беспилотной авиаразведки «Гром. Каскад». Автомобили «Нива-Шевроле» и «Рено-Логан» были отправлены Губернаторским центром Поморья при содействии депутата областного Собрания Александра Фролова.

- Выражаю благодарность организации «Свои люди» и Губернаторскому центру за предоставление автомобиля для выполнения боевых задач и перемещения по местам дислокации, - сказал боец с позывным «Киноби»

- Спасибо Губернаторскому центру Архангельской области и нашему дорогому сослуживцу с позывным «Кубик». Очень много сил он вложил, чтобы эта машина приехала к нам в зону СВО для выполнения боевых задач. Огромное спасибо всем! – поблагодарил военнослужащий с позывным «Брюс».

Еще один подарок из Архангельска получил давний друг «Ангелов фронта», боец с позывным «Арлекин». Небольшой дрон был подарен школьником Андреем Абрамовским и теперь послужит общему делу.

- Хочу от себя лично и от всего нашего подразделения поблагодарить ученика 11-й школы Андрея Абрамовского за предоставленный вот такой маленький коптер. Он обязательно будет нам полезен как в учебно-тренировочных целях, так и в боевых задачах, - сказал «Арлекин».

Для волонтеров Андрея Семенова и Михаила Гречищева это была первая поездка в составе команды «Ангелов фронта». Но они уже готовы ехать снова, чтобы по мере сил помогать нашим ребятам.

- Давно хотел поучаствовать в помощи деятельно бойцам нашим. Вот наконец-то мне повезло, я попал сюда с людьми, которые профессионально этим занимаются, увидел все своими глазами. Приехали, привезли гуманитарный груз, разгрузили. Увидел глаза благодарных бойцов. И готов уже планировать следующую поездку, - поделился Андрей Семенов.

- Нужно прилагать все усилия, чтобы содействовать нашим волонтерам, которые участвуют в помощи фронту, нашим бойцам. Уделять этому внимание, не жалеть сил и помогать, уверен Михаил Гречищев.

Замечательный водитель Павел Кочкин обеспечил прибытие своего большегруза на все точки передачи гуманитарной помощи строго по расписанию. На его счету – более 15 поездок в зону спецоперации.

- Нужно помогать. Ребята на «передке работают», мы тоже стараемся помочь. Все для фронта, все для победы, - сказал Павел.

Также в несколько воинских частей был передан груз пило- и изоляционных материалов.



