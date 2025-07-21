Вверх
Подарок от ветерана-архангелогородца "Ангелы фронта" доставили в зону СВО

Приобретенный жителем столицы Поморья Аркадием Рысиным мотоцикл волонтеры движения «Ангелы фронта» привезли в Донецкую народную республику. Отправку организовали Губернаторский центр Архангельской области при содействии депутата областного Собрания Александра Фролова.

 Эта история началась еще в 1941 году. Отец Аркадия Рысина, уходя на фронт, передал в военкомат свой личный мотоцикл. Аркадий Григорьевич решил продолжить традицию и купить новый современный мотоцикл для военнослужащих, выполняющих свой долг в зоне специальной военной операции. В июле транспортное средство было приобретено.

 А сейчас его передали бойцу-архангелогородцу из штурмового подразделения 61-й гвардейской бригады морской пехоты Северного флота. Он опробовал «железного коня» и уже использует ее на линии боевого соприкосновения. По словам военнослужащего, добраться до фронта бывает непросто.

 - Километров 20-30 до линии соприкосновения и на ногах это очень долго. Мотоцикл существенно сокращает время перевозки медикаментов, продуктов тех же на передок. И с собой можно взять больший вес, чем идти ногами. Я искренне благодарю Аркадия Григорьевича Рысина, как архангелогородец - архангелогородца. Большое ему спасибо, сказал боец штурмовой роты 61-й бригады морской пехоты Северного флота с позывным «Буц».

 В адрес морских пехотинцев из 61-й бригады из Архангельска и области традиционно отправляется много посылок. В соединении служит много наших земляков. Разгружали доставленную гуманитарную  быстро, недалеко от фронта.

 - Мы выражаем признательность трудовым коллективам и общественным организациям, нашим добрым друзьям, предоставившим нам столь нужные маскировочные сети, сладкие подарки, просто доставившим нам сюда частичку родного дома. Также огромная благодарность общественной организации «Ангелы фронта» за транспортировку всех этих нужных вещей. Большое спасибо за помощь, которую вы нам оказываете, все доходит, все ценно, все важно. А мы в свою очередь обещаем выполнить все, что еа нас возложено, чтобы приблизить нашу Победу, - отметил морской пехотинец с позывным «Ключ».

 Помимо 61-й бригады морской пехоты, гуманитарные грузы были доставлены бойцам 144-й мотострелковой дивизии и 104-й артиллерийской бригады, воюющим на Днепровском фронте.

 

 

 

 

11 сентябрь 07:57 | : Политика

