Юный блогер из Архангельска купил маскировочные сети для бойцов СВО

Житель областного центра, студент колледжа менеджмента и начинающий блогер Руслан Рагимов вместе со своими подписчиками собрал средства и купил защитную экипировку для земляков, несущих службу в зоне специальной военной операции.



На передовой в новых регионах России у Руслана служит много друзей, поэтому юный архангелогородец не понаслышке знает о нуждах фронта. Он выбрал и приобрел для бойцов пять маскировочных сетей разных размеров.



Гуманитарную посылку от начинающего блогера военнослужащим региона Народный фронт доставит до конца года. Сети отправятся к парням на донецкое направление вместе с продуктами, лекарствами, оборудованием, одеждой и средствами личной гигиены.