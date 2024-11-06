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Юный блогер из Архангельска купил маскировочные сети для бойцов СВО

Житель областного центра, студент колледжа менеджмента и начинающий блогер Руслан Рагимов вместе со своими подписчиками собрал средства и купил защитную экипировку для земляков, несущих службу в зоне специальной военной операции.

 На передовой в новых регионах России у Руслана служит много друзей, поэтому юный архангелогородец не понаслышке знает о нуждах фронта. Он выбрал и приобрел для бойцов пять маскировочных сетей разных размеров.

 Гуманитарную посылку от начинающего блогера военнослужащим региона Народный фронт доставит до конца года. Сети отправятся к парням на донецкое направление вместе с продуктами, лекарствами, оборудованием, одеждой и средствами личной гигиены.

20 ноябрь 11:03 | : Политика

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