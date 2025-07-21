Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске прошло большое учительское совещание

...с участием градоначальника областной столицы Дмитрия Морева. Его впечатления:

- Как вовлечь детей и родителей в обновление школ при капитальном ремонте, мы обсудили с директорами на большом совещании. Принимала гостей школа № 11, которая уже пережила капремонт, стала совершенно другой и при этом сохранила свое лицо. 


К диалогу мы пригласили руководителей школ и садиков, где уже выполнен или идет капитальный ремонт. И тех, которые включены в программу на ближайшее время. 


 Темп обновления школ и детсадов ускоряется: в следующем году мы берем в работу уже 8 учреждений. Как и любая серьезная стройка, капремонт не бывает простым и гладким. Но сейчас, перед стартом, есть возможность поделиться опытом, чтобы работать на опережение. И я благодарю директоров школ, прошедших капремонт, что в ходе совещания обратили внимание на «подводные камни» и указали, на что следует обратить внимание на каждом этапе. 

 Кроме производства обсудили, как период капитального ремонта можно использовать для объединения родительского сообщества, профессионального роста педагогов и развития детей. Например, в школе № 14 ученики работали над проектами оформления кабинетов. И затем публично защищали свои проекты. В итоге ряд предложений школьников реализован на завершающем этапе ремонта. 

 Школу-новостройку № 95 по праву называют одной из самых современных в России. Важным делом стало дополнительное обучение педагогов, которым предстоит применять новейшее оборудование и нестандартно организованное пространство. Этот опыт необходим и школам, которые уходят на капремонт, поскольку он сопровождается обновлением оборудования. 

В добрый путь – к созданию современных условий для наших детей и учителей!



09 сентябрь 13:43 | : Политика

Главные новости


Время светлых ожиданий. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Неизвестная Китайская война

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (124)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20