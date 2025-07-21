В Архангельске прошло большое учительское совещание

...с участием градоначальника областной столицы Дмитрия Морева. Его впечатления:

- Как вовлечь детей и родителей в обновление школ при капитальном ремонте, мы обсудили с директорами на большом совещании. Принимала гостей школа № 11, которая уже пережила капремонт, стала совершенно другой и при этом сохранила свое лицо.





К диалогу мы пригласили руководителей школ и садиков, где уже выполнен или идет капитальный ремонт. И тех, которые включены в программу на ближайшее время.



Темп обновления школ и детсадов ускоряется: в следующем году мы берем в работу уже 8 учреждений. Как и любая серьезная стройка, капремонт не бывает простым и гладким. Но сейчас, перед стартом, есть возможность поделиться опытом, чтобы работать на опережение. И я благодарю директоров школ, прошедших капремонт, что в ходе совещания обратили внимание на «подводные камни» и указали, на что следует обратить внимание на каждом этапе.



Кроме производства обсудили, как период капитального ремонта можно использовать для объединения родительского сообщества, профессионального роста педагогов и развития детей. Например, в школе № 14 ученики работали над проектами оформления кабинетов. И затем публично защищали свои проекты. В итоге ряд предложений школьников реализован на завершающем этапе ремонта.



Школу-новостройку № 95 по праву называют одной из самых современных в России. Важным делом стало дополнительное обучение педагогов, которым предстоит применять новейшее оборудование и нестандартно организованное пространство. Этот опыт необходим и школам, которые уходят на капремонт, поскольку он сопровождается обновлением оборудования.





В добрый путь – к созданию современных условий для наших детей и учителей!







