Капремонт Березниковской средней школы будет закончен к Дню знаний

Ход работ проверила председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.

Капитальный ремонт в Березниковской средней школе Виноградовского округа начался 1 апреля в рамках программы модернизации школьных систем образования и народной программы «Единой России». На время работ учеников средних и старших классов перевели в Березниковский политехнический техникум и центр дополнительного образования, а младшие школьники занимаются в пришкольном интернате.

Березниковская школа – самая большая в округе, здесь учится 1000 детей. В короткие сроки нужно сделать серьезный объем работ, чтобы ученики и педагоги встретили День знаний в обновленном здании.

Планируется отремонтировать кровлю, отмостки, заменить окна и двери, инженерные коммуникации, сделать косметический ремонт помещений, установить пожарную сигнализацию. Общий объем финансирования – 146,4 млн рублей. Уже завершен демонтаж полов, дверей, потолков. На данном этапе идет отделка полов, стен, проводка электричества, установка сантехники. Все идет в соответствии с графиком.

«Темп работ высокий, необходимо его сохранить и нарастить, чтобы школа была сдана к 1 сентября. При этом появляются виды работ, которые не были учтены при подготовке проектно-сметной документации. Сейчас мы работаем с региональным правительством, чтобы найти дополнительные денежные средства на эту школу. Кроме того, нужно думать и о благоустройстве территории. Задачи серьезные, но не сомневаюсь, что у нас все получится», – оценила ход работ Екатерина Прокопьева.

По словам главы Виноградовского муниципального округа Александра Первухина, в планах – капитальный ремонт еще трех школ.

«В прошлом году завершили капитальный ремонт Рочегодской школы. По результатам и дети, и их родители остались довольны. Сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию для ремонта школ в Хетово, Пянде и Сельменьге, чтобы войти в программу на 2024-2026 годы», – рассказал Александр Первухин.



