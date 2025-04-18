В 11-ой школе Архангельска заканчивается капремонт

В Архангельской области продолжается реализация Народной программы «Единой России» по модернизации образовательной инфраструктуры. В рамках данной инициативы ведутся масштабные работы по капитальному ремонту школ, среди которых особое внимание уделяется Архангельской школе №11.



Всего за прошедшее время педагогический коллектив, родители и ученики активно включились в процесс обновления учебного пространства. Ученики не только наблюдали за ходом работ, но и участвовали в проектировании некоторых элементов своих новых учебных пространств, что способствует формированию у них чувства сопричастности и ответственности за развитие своей школы.



Особое волнение и ожидание связано с возвращением в обновленное здание. Дети с нетерпением ждут 1 сентября, чтобы впервые переступить порог светлых, просторных кабинетов и современных помещений. Родители также отмечают важность завершения ремонта: для них важно, чтобы последний звонок прозвучал в красивом и обновленном актовом зале, а школа вновь стала местом, вызывающим гордость у учеников и их родителей.



В течение лета продолжается завершение работ по монтажу оборудования, установке мебели и подготовке классов к началу учебного года. Все усилия направлены на то, чтобы к 1 сентября в обновленной школе №11 обучалось около 1200 учеников в комфортных и современных условиях.



Эта масштабная программа реализуется в рамках региональной инициативы по модернизации образовательных учреждений, которая получила поддержку на федеральном уровне в рамках Народной программы «Единой России». В 2025 году запланирован капитальный ремонт 27 объектов образования, а в последующие годы — еще 67 школ. С 2020 года на обновление школьной инфраструктуры в регионе было направлено более 5,5 миллиардов рублей, что позволило привести в порядок 39 зданий школ и значительно повысить качество образования.



Реализация таких масштабных проектов позволяет создавать современные условия для развития подрастающего поколения и обеспечивает высокий уровень образовательной среды, отвечающей современным требованиям.