В Новодвинске заканчивается благоустройство детской площадки в городском парке

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» — важного направления народной программы «Единой России».
Жители поддержали продолжение обновления парка во всероссийском рейтинговом отборе. В 2024 году здесь успешно реализовали проект «Над рекой» — с удобными пешеходными маршрутами и смотровыми площадками с качелями.
В этом году на детскую площадку выделено 8,7 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Помимо игрового оборудования с безопасным резиновым покрытием, создаются комфортные зоны отдыха.
Министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев отметил, что готовность объекта уже около 80%. Продолжается установка малых архитектурных форм и нанесение покрытия.
Кроме того, в 2025 году в Новодвинске обновляют ещё две территории: мемориальную зону в сквере Воинской славы и информационный стенд в детском парке.
Проекты создают комфорт и делают город лучше для всех поколений!