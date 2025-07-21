Вверх
В Новодвинске заканчивается благоустройство детской площадки в городском парке

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» — важного направления народной программы «Единой России». 


  Жители поддержали продолжение обновления парка во всероссийском рейтинговом отборе. В 2024 году здесь успешно реализовали проект «Над рекой» — с удобными пешеходными маршрутами и смотровыми площадками с качелями. 

В этом году на детскую площадку выделено 8,7 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Помимо игрового оборудования с безопасным резиновым покрытием, создаются комфортные зоны отдыха. 

  Министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев отметил, что готовность объекта уже около 80%. Продолжается установка малых архитектурных форм и нанесение покрытия. 

 Кроме того, в 2025 году в Новодвинске обновляют ещё две территории: мемориальную зону в сквере Воинской славы и информационный стенд в детском парке. 

  Проекты создают комфорт и делают город лучше для всех поколений!


