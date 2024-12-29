Волонтеры из Поморья передали маскировочные сети бойцам военной комендатуры

Все военные профессии важны. В этом еще раз убедились волонтеры движения «Ангелы фронта» побывав с гуманитарной миссией в зоне специальной военной операции. Мотострелки и танкисты, артиллеристы и саперы, зенитчики и связисты – все они приближают общую победу.

Не столь яркая и видимая, но от этого не менее важная задача выполняется бойцами военных комендатур. Это те, кого все волонтеры, приезжающие в зону специальной военной операции встречают первыми на блокпостах. От четкости действий комендантских подразделений зависят порядок и спокойствие в ближнем тылу наших войск, надежное функционирование коммуникаций и безопасность мирных граждан новых регионов России.

- Наша основная задача – выявление ДРГ противника, выявление так называемых «ждунов», которые к сожалению есть среди гражданского населения. Также это беспрепятственное прохождение наших военных колонн. Ловили здесь бывших сотрудников ВСУ и с достаточно большими погонами, которые прятались среди мирного населения, лиц, которые фотографирует наши объекты, а потом запускает из частного сектора дроны. Поэтому функционал военной комендатуры хотя и кажется легким, он далеко не легкий, - рассказал боец с позывным «Фурия».

Волонтеры движения «Ангелы фронта» передали бойцам военной комендатуры маскировочные сети, необходимые для оборудования новых блокпостов, ведь фронт идет на запад. Этому здесь рады все. Боец с позывным «Тунгус» воюет на Донбассе с 2017 года. Начинал в добровольческом батальоне «Спарта», награжден двумя Георгиевскими крестами. По его словам залог победы – неразрывное единство фронта и тыла, которое создает нерушимую Россию.

- Хотим выразить большую благодарность «Ангелам фронта», и конечно же городу побратиму Мелитополя Архангельску. Волонтеры делают очень большую работу для нас. Без людей, без народа не получилось бы добыть победу, всем миром ее надо добывать. С помощью народа всей России, я думаю, мы победим, – уверен он

Волонтеры движения «Ангелы фронта» дальше, а бойцы военной комендатуры остаются на блокпосту. Можно быть уверенным – враг здесь не пройдет.