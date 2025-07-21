Время светлых ожиданий. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Первый день этой рабочей недели народные избранники столицы Поморья провели в приятных хлопотах – напутствовали школьников и студентов перед началом нового учебного года.

Для первоклашек это был первый в их жизни звонок, для выпускников — начало важного года с подготовкой к экзаменам, финишная прямая к последнему звонку. Школа помогает ребятам стать полноценными людьми: находить друзей, уважать труд учителей и сверстников, работать в команде. Этот день значим не только для учеников, но и для родителей, и для учителей, которые вкладывают душу в свою работу.

Председатель городского парламента Иван Воронцов:

- Ребятам я пожелал простого, но очень важного: смелости в мечтах и настойчивости в их достижении. Не бояться думать о большем, даже если путь кажется долгим. Каждый шаг, каждое усилие приближает к цели. И неважно, в чём она заключается — в творчестве, спорте или науке. Главное — видеть свою цель и идти к ней.

Денис Лапин:

- Хочу пожелать всем ученикам, чтобы каждый день в школе приносил радость и новые знания. Пусть каждый урок станет шагом к успеху, а дружба и взаимопомощь всегда будут вашими верными спутниками. Для учителей — вдохновения и энергии, чтобы передавать свои знания и опыт. А родителям — терпения и гордости за своих детей!

Рим Калимуллин:

- Пускай День знаний станет новой ступенью в жизни каждого ученика! У кого-то она первая, у кого-то — нет, но самое главное — это начать обучение с хорошим настроением и двигаться только вверх! Пускай этот учебный год принесет много новых знаний, интересных открытий и всяческих достижений! Желаю, чтобы вы, ребята, учились только на отлично и всегда были гордостью своих родителей!

Первокурсников САФУ от лица всей городской Думы поздравил депутат Сергей Сорокин:

- Желаю ректору Михаилу Данилову, всем студентам и сотрудникам Университета хорошего учебного года, ярких, интересных событий и новых достижений!

Уверен, этот учебный год будет успешен для развития образования в регионе, важность которого подчеркнул в своем недавнем послании наш губернатор Александр Цыбульский.

Но неделя на этом не закончилась…

Депутат от «Новых людей» Владислав Виривский, сам в недалеком прошлом школьник (борода для солидности), поддержал инициативу своей партии отменить домашние задания. Его доводы:

- Эта инициатива действительно поможет детям отдохнуть от заданий хотя бы один-два дня в неделю. Давайте оставим субботу и воскресенье для занятий спортом и творчеством, чтобы провести это время с семьей или друзьями.

Вопрос, конечно, интересный, есть аргументы за и против. Подробнее читайте в материале «Свободу Виктору Перестукину!».

Сергей Сорокин в составе сводной депутатской группы разных уровней контролировал ход работ по благоустройству набережной Северной Двины у Соломбальского моста. Дело там идет к завершению.

Впечатления городского парламентария:

- У людей появляются вопросы и предложения, которые мы услышали во время осмотра. Эти замечания нужно учесть. Наша общая цель – создать комфортную, интересную и безопасную зону, которая станет еще одним любимым местом для горожан.

Напомним, сей проект реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по инициативе губернатора региона Александра Цыбульского.