Они тоже были школьниками. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья готовились… к 1 сентября. Такая уж их депутатская доля.

Так, Ксения Корюкина в компании с областной коллегой Надеждой Виноградовой посетили гимназию № 24 имени Б.Л. Розинга.

Впечатления самые положительные. В гимназии обновили помещения. Теперь больше тысячи учеников могут учиться в еще более комфортных и безопасных условиях.

Кроме того, в этом году 25-я участвует в проекте «Комфортное Поморье». Ее коллектив и ученики хотят обновить спортивную площадку.

Ксения Корюкина:

- Хочу подчеркнуть, что благодаря активной поддержке губернатора Александра Цыбульского в Архангельской области продолжается обновление школьных систем образования и строительство новых учебных заведений. Более трех лет регион участвует в программе капитального ремонта школ, которую инициировал президент нашей страны Владимир Путин.

А вот более объемное событие.

В Архангельске прошла традиционная конференция руководящих и педагогических работников. Ее название (и цель) в этом году: «Имидж и инновации: образование Архангельска на карте возможностей». Мероприятие собрало специалистов образовательной сферы столицы Поморья, чтобы обсудить актуальные вопросы и перспективы развития системы образования в городе.

Мероприятие стало традиционным и представляет собой площадку для обсуждения перспектив развития образования в Архангельске, а также для обмена опытом и интересными идеями.

К участникам конференции от городского парламента обратился его председатель Иван Воронцов:

- Наши школы, гимназии, детские сады — это не просто учреждения, это коллективы людей, которым мы доверяем самое ценное — наших детей. Спасибо за ваш труд, за то, что вы помогаете им стать личностями, любить родину, уважать старших и ставить цели в жизни.

Желаю вам успешной работы, интересных идей и новых достижений. Пусть родители будут благодарны, а ученики — радовать вас своими победами. В добрый путь!

Всю неделю в столице Поморья продолжалась всероссийская акция «Собери ребенка в школу», которая направлена на сбор канцелярских принадлежностей и наборов для творчества детям из нуждающихся семей.



Один комплект — одна улыбка, одно спокойное утро, одна возможность почувствовать себя ровней сверстников.



Стать добрым волшебником может каждый. К этому призывает депутат Архангельской городской Думы Наталья Братина:

- Я призываю всех неравнодушных принять участие в этой важной акции. Ведь наши дети — наше будущее, и мы должны сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя уверенно и счастливо. Пусть каждый ребенок в Архангельске получит возможность начать учебный год с радостью и знаниями!

Приносить школьные принадлежности нужно в Штаб общественной поддержки п адресу Поморская, 5.

Вместе мы можем подарить детям уверенный старт в новый учебный год!