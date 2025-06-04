Архангельские VIP-персоны устроили себе День знаний

Депутат Государственной Думы Елена Вторыгина, председатель городской Думы Иван Воронцов, городской депутат Денис Лапин, а также глава округа Гидаят Шукюров поздравили с Днём знаний учеников и учителей школ Северного округа.

1 сентября — новый этап в жизни школьников. Для первоклассников это первый звонок, для выпускников — начало важного года с подготовкой к экзаменам. Школа помогает ребятам стать полноценными людьми: находить друзей, уважать труд учителей и сверстников, работать в команде. Этот день значим не только для учеников, но и для родителей, и для учителей, которые вкладывают душу в свою работу.

«Ребятам я пожелал простого, но очень важного: смелости в мечтах и настойчивости в их достижении. Не бояться думать о большем, даже если путь кажется долгим. Каждый шаг, каждое усилие приближает к цели. И неважно, в чём она заключается — в творчестве, спорте или науке. Главное — видеть свою цель и идти к ней», — отметил на своей странице в соцсетях Иван Воронцов.

«Я хочу пожелать всем ученикам, чтобы каждый день в школе приносил радость и новые знания. Пусть каждый урок станет шагом к успеху, а дружба и взаимопомощь всегда будут вашими верными спутниками. Для учителей — вдохновения и энергии, чтобы передавать свои знания и опыт. А родителям — терпения и гордости за своих детей!» — добавил городской депутат Денис Лапин.

В этом году средняя школа №43 отмечает 60-летний юбилей. Выпускница школы, депутат Государственной Думы Елена Вторыгина от всей души поздравила с 1 сентября всех детей и подростков любимого Поморья.

«Пусть этот учебный год для каждой семьи нашего северного края будет спокойным, успешным и счастливым. С Днём знаний! В добрый путь!» — сказала Елена Андреевна.