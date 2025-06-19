Вверх
Депутаты АрхГорДумы проверили кипение жизни на стройках в Соломбале

Депутаты Архангельской городской Думы проинспектировали ключевые объекты Соломбалы, которые в ходе летнего сезона были под пристальным вниманием со стороны депутатского корпуса.

 В поездке приняли участие городские депутаты Алексей Бельков, Сергей Сорокин и Аркадий Пороховник, а также общественники. В центре внимания - дороги и тротуары, капитальный ремонт средней школы №52, общественные территории.

 Алексей Бельков рассказал о проекте «Комфортное Поморье», который реализуется во дворе дома № 17 на улице Полярной. «Здесь появятся игровая и спортивная площадки, зона тихого отдыха. Сегодня убедились, что работы идут полным ходом. Мы видим, как преображается наш город благодаря таким проектам», — отметил Алексей Бельков.

 Сергей Сорокин поделился информацией о капремонте школы № 52. «На работы было направлено 216 млн рублей, из которых почти 100 млн — областные средства. Школа закупила новые парты, станки для кабинета труда, интерактивные доски и наполнение классов физики и химии. Это создаст комфортные условия для обучения наших детей», — подчеркнул Сергей Сорокин.

 Аркадий Пороховник рассказал о проекте «Комфортное Поморье» во дворе домов по проспекту Ломоносова 282, корпус 1 и улицы Гагарина 14, корпус 1. «Благодаря победе в региональном проекте ведётся строительство спортивной площадки и зоны воркаута. Мы делаем всё возможное, чтобы наши жители могли заниматься спортом и вести здоровый образ жизни», — сказал Аркадий Пороховник.

 Кроме этого, депутаты убедились, что благодаря значительному финансированию из областного бюджета по поручению губернатора Архангельской области Цыбульского в Соломбале ведётся беспрецедентная работа по обновлению дорожной инфраструктуры.

 В 2025 году в округе прошли дорожные работы по улицам Терехина, Терехина, Красных Партизан, Краснофлотская и проспекту Никольский. Особое внимание — ремонту тротуаров. Кроме этого, в этом году муниципальным контрактом предусмотрена замена более 408 квадратных метров аварийных участков мосточков на шести соломбальских улицах.

 В ходе поездки народные избранники отметили важность участия в региональных проектах, которые инициировал губернатор региона Александр Цыбульский. Как пример, проект «Комфортное Поморье», который позволяет реализовывать важные для жителей проекты в сфере благоустройства своей территории.

05 сентябрь 14:21

