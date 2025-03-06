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Дмитрий Морев восхитился капремонтом школы в Соломбале

Капитальный ремонт в соломбальской школе № 52 завершен. Остается навести красоту, расставить мебель и установить ограждение, мечтательно заявил градоначальник Архангельска по итогам рабочей поездки.

- Сегодня осмотрели все этажи и кабинеты. Разница «было-стало» колоссальная! Строителям удалось сохранить стиль фасада, при этом кирпичная облицовка обновлена. Классы и коридоры в спокойных цветах, которые еще дополнят дизайнерским оформлением. В 52-й школе появится этаж-музей и этаж ПДД.

Здесь есть и актовый зал со сценой: наверняка, школьный театр «Актеры без Оскара» ждет успех и появятся «Актеры с Оскаром».

На работы по капремонту было направлено 216 млн рублей, из которых почти 100 млн – областные средства. Еще на 9,5 млн школа закупила новые парты, станки для кабинета труда, интерактивные доски и наполнение классов физики и химии.

Уроки физкультуры для учеников 8-11 классов будут проходить в новом ФОКе «Арктика». Это частный спортзал, собственник которого бесплатно выделяет часы школе три раза в неделю. А для ребят помладше откроется малый зал в здании школы, куда уже закупают инвентарь и снаряды.

Готовятся к открытию 1 сентября после капремонта и другие школы города – № 11, 14 и областная Соломбальская коррекционная школа-интернат.


05 июнь 13:04 | : Политика / Экономика

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