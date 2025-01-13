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Депутаты проверили инфраструктуру островов Хабарка и Бревенник: проблемы и планы по решению

Городские депутаты Архангельска продолжают контролировать состояние инфраструктуры на островных территориях. На этот раз проверка затронула Хабарку и Бревенник, где оценили дороги, переправы, памятники и контейнерные площадки.  

Хабарка: переправа требует внимания, дороги в порядке

Депутат Алексей Бельков осмотрел пешеходную переправу на Хабарку и отметил, что её состояние вызывает тревогу: лёд и вода местами достигают 10–15 см, передвижение затруднено. После закрытия переправы (в зависимости от погоды) рассмотрят возможность запуска буксиров.  

Дороги на острове в целом в хорошем состоянии: подрядчик МДУ качественно очистил их от снега и льда, хотя на некоторых участках остались лужи и колеи. Дорога к Расчалке признана удовлетворительной.  

Контейнерные площадки убирают хорошо, жители активно используют биг-бэги от «Экоинтегратора». Однако вокруг них ещё встречается мусор – депутат направил обращение в администрацию с просьбой усилить контроль.  

Также осмотрели памятник Великой Отечественной войны: облицовка повреждена. Вопрос о ремонте передан властям. Бельков поблагодарил местных жителей и школьников за регулярную уборку территории.  

Бревенник: нужны срочные меры по водоотведению

Председатель гордумы Иван Воронцов, депутат Алексей Бельков и представители общественности посетили Бревенник. Они обратили внимание на проблемы с дорогами и рекомендовали департаменту транспорта срочно заняться водоотведением.  

Контейнерные площадки требуют доработки, а у памятников ВОВ обнаружены мусор, снег и отсутствие табличек. Эти вопросы также переданы администрации.  

Воронцов подчеркнул необходимость муниципальной программы развития островных территорий. Уже есть первые шаги:  

  • - Запланировано уличное освещение на ул. Емецкой и Петрозаводской.  
  • - В этом году может начаться строительство новой канализационной сети в рамках программы МУП «Водоочистка».  

«Программа разработана городским общественным советом и направлена на улучшение жизни островитян», – отметил Воронцов.  

Работа по развитию островных территорий продолжается, а выявленные проблемы будут решаться совместно с администрацией.

05 апрель 19:26 | : Будни

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