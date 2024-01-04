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Дмитрий Морев прошелся по Соломбале и остался доволен

Сегодня глава Архангельска в рабочей поездке оценил, как идут работы на значимых объектах в Соломбале. Его рассказ:

- Порадовал подрядчик по капремонту школы № 52. Идут с опережением графика, работают с душой. Нашли техническое решение для сохранения колорита кирпичной кладки фасада. Кирпичи под замену пескоструили, чтобы создать эффект под старину. Кровля и фасад в высокой степени готовности, внутренние работы идут активно.

 На набережной Соломбалки благоустройство продолжается. По берегу со стороны храма исполнение 90%. Из-за дополнительных объемов работ потребуется еще порядка трех недель на завершение.

 С другой стороны канала подрядчик выполнил монтаж свай и завершает устройство металлических связей. На месте приняли решение о способе укладки деревянного настила. Срок контракта – 30 мая 2025 года – позволяет справиться без опоздания. Но темп нужно держать. От имени жителей Соломбалы контроль здесь проводит представитель окружного общественного совета Алексей Бельков. Он дважды в неделю посещает объект и сообщает о достигнутых результатах. Принимает участие и в каждой рабочей поездке.

 Ремонт дороги по ул. Красных Партизан в районе пожарной части завершен, разметка нанесена. Претензий к качеству по этому участку нет. При осмотре жители близлежащих домов выразили благодарность.

 В сентябре будем выезжать и на другие объекты ремонта и благоустройства: важно успевать до зимы.


03 сентябрь 13:42 | : Политика / Экономика

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