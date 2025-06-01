Дмитрий Морев оценил состояние Соломбальского округа

В рабочей поездке в Соломбальский округ посмотрел состояние территорий отдыха и объектов транспортной инфраструктуры, а также процесс сноса старых домов, пишет сегодня глава Архангельска Дмитрий Морев.

И конкретно по пунктам:



- Дал поручение предприятию «Городское благоустройство» провести ремонт игрового оборудования на площади Терехина.



- Во дворе дома №17 на улице Полярной вместе с жителями мы реализуем проект по программе «Комфортное Поморье», предложенной губернатором Александром Цыбульским. Здесь появятся игровая и спортивная площадки, зона тихого отдыха. Контракт на выполнение работ планируем заключить до конца июня.



- Обратил внимание на тротуары, которые требуют ремонта. Есть и претензии к некоторым торговым точкам в части содержания прилегающих территорий и состояния фасадов – дал соответствующие поручения профильным департаментам.



- В Соломбале необходимо установить несколько остановочных павильонов. Мы сейчас прорабатываем вопрос привлечения инвесторов к решению этой задачи.



- По сносу домов: категорически не устраивает темп подрядчика, который демонтирует дом на ул. Советской, 50. Сделаем все возможное, чтобы придать процессу ускорение, поскольку в Соломбале предстоит снести еще несколько домов, а всего по городу – 98. План объемный, нужно работать быстро и четко.



