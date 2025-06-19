В Вельском районе проодолжается капремонт моста через Вагу

Депутат Государственной Думы Александр Спиридонов (фракция «Единая Россия») проверил ход капитального ремонта моста через реку Вагу в селе Благовещенское Вельского муниципального района. Этот объект, имеющий стратегическое значение для транспортной доступности нескольких населенных пунктов и животноводческого комплекса АО «Важское», реализуется в рамках народной программы партии «Единая Россия», направленной на улучшение транспортной инфраструктуры и повышение качества жизни в регионах.

Согласно контракту, сдача моста в эксплуатацию запланирована на конец ноября текущего года. На сегодняшний день подрядчики завершили демонтаж старых конструкций и приступили к установке свай нового сооружения.

Длина моста составит более 60 метров. При строительстве используются современные и надежные материалы: стальные опоры с бетонным наполнением, стальные пролеты и деревянный настил, обеспечивающий оперативность проведения текущего ремонта. Грузоподъемность моста составит около 30 тонн, что позволит обеспечить бесперебойное транспортное сообщение для жителей района.

«Единая Россия» уделяет приоритетное внимание развитию транспортной инфраструктуры, которая является ключевым фактором для экономического роста и комфортной жизни в сельских территориях.