В Поморье строится учебный центр лесопожарной безопасности

В деревне Левковка Приморского округа близится к завершению строительство Арктического учебного центра по переподготовке лесопожарных формирований. Объект возводится в рамках государственной программы «Развитие лесного комплекса Архангельской области» и в соответствии с приоритетами, обозначенными в Народной программе партии "Единая Россия".

Данный проект имеет стратегическое значение для региона, учитывая особенности климата и высокую вероятность возникновения лесных пожаров в Архангельской области. Создание современного учебного центра позволит значительно повысить уровень подготовки специалистов, ответственных за предотвращение и ликвидацию лесных пожаров, что, в свою очередь, обеспечит защиту лесных ресурсов и безопасность населения.

Строительство центра велось в сжатые сроки. За менее чем два года был возведен двухэтажный комплекс площадью 930 квадратных метров. Здание выполнено из кирпича с применением современной вентилируемой фасадной системы и утеплителя из минераловатных плит, что обеспечивает его прочность и энергоэффективность.

На территории центра проведено благоустройство: установлены скамейки, урны, обустроена парковка на 11 машино-мест.

Завершение всех работ на объекте, включая озеленение территории, запланировано на начало лета.

Глава Приморского округа Валентина Рудкина подчеркнула, что данный проект направлен на укрепление системы защиты лесов от пожаров и повышение безопасности жителей Архангельской области.