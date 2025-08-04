Вверх
В Северодвинске обновляют памятный знак героям-лыжникам

Рассказывает глава города корабелов Игорь Арсентьев:

- Начались работы на памятном знаке «В честь 13-ой лыжной бригады» - подрядчик вышел на объект. Знак основательно обновится по проекту «Комфортное Поморье», инициированному Губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Будет заменена круглая площадка под самим памятником, модернизирована система наружного освещения, заново обустроены пешеходные дорожки, но самое главное – по кругу установят 39 пилонов с именами 2262 бойцов героического подразделения. 

 Проект «Память о героях» выдвинули ветераны - для них и всего города важно увековечивание имён бойцов 13-ой лыжной бригады. Необходимо сохранить память о военных годах в истории Северодвинска, чтобы новое поколение жителей всегда помнило о подвиге своих предков - как в конце декабря 1942 года бойцы отправились на Волховский фронт в составе Второй Ударной армии для участия в прорыве блокады Ленинграда. На Яграх они проходили боевое слаживание, тренировались, здесь находились их казармы. 

 Также Александр Витальевич при посещении объекта в июне дал поручение включить сквер около памятного знака «В честь 13-ой лыжной бригады» в перечень для голосования по программе «Формирование городской среды». Если жители выберут это место, то здесь можно будет благоустроить отличный сквер.

31 август 10:34 | : Политика

