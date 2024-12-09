В Северодвинске уделили внимание развитию экстремальных видов спорта

Рассказывает глава города корабелов Игорь Арсентьев:

- В 2025 году в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье», инициированного Губернатором региона Александром Цыбульским будут реализованы два флагманских проекта города корабелов.

Речь идет об обустройстве скейт-парка в районе озера Первостроителей и благоустройстве сквера на Яграх по проекту «Память о героях». На эти цели область выделит порядка 28 миллионов рублей.

Очень символично, что реконструкцию памятного знака «13-й отдельной лыжной бригады» город проведет в год празднования 80-летия Великой Победы. С идеей выступили городской Совет ветеранов и наши «Волонтёры Победы», согласовав реконструкцию с одним из создателей памятного знака живописцем, членом Союза художников России Геннадием Садомовским. В рамках проекта «Память о героях» предполагается провести ремонт памятника и установить стелу с именами погибших солдат и офицеров – участников 13-й отдельной лыжной бригады 2-й ударной армии Волховского фронта.

Активистами проекта «Лёд» на берегу озера Первостроителей выступили любители экстремальных видов спорта. Полезная площадь универсальной площадки для катания на скейтах, самокатах, роликах и велосипедах составит 1200 квадратных метров.

Вопрос для Северодвинска актуальный. Площадка должна отвлечь любителей экстрима от катания по ступенькам памятных знаков и крыльцам учреждений. Новый скейт-парк станет прекрасным местом проведения молодежных фестивалей, тренировок и физической активности.