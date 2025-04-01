Субботник в Северодвинске: как это было

Рассказ от первого лица города:

- 98 территорий за сегодня удалось прибрать общими усилиями.



2750 северодвинцев приняли участие в общероссийском субботнике, спасибо всем, кто уделил время своему любимому городу!

Мы вместе с Волонтерами Победы прибрали территорию около памятного знака «В честь 13-ой лыжной бригады». В этом году памятное место будет отремонтировано в рамках региональной программы «Комфортное Поморье», инициированной Губернатором области Александром Цыбульским. Присоединились к нам и депутаты, и коммунальщики, и жители города - рад, что с каждым годом участников субботников становится всё больше!

Дополнительные руки - всегда в помощь, ведь с каждым годом общественных территорий становится больше. Готовимся реализовать и следующие проекты, а вот какие - решать вам. До 12 июня определим территорию, которая будет в 2026 году благоустроена по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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