Глава Северодвинска назвал 5 приоритетных проектов благоустройства

«56 инициативных проектов отобрала муниципальная комиссия проекта «Комфортное Поморье», - рассказал глава городской администрации Игорь Арсентьев.



47 идей касаются благоустройства территории муниципального образования и её озеленения – дворы, ТОПы, территории учреждений социальной сферы. Три проекта связаны с организацией деятельности по накоплению и транспортировке ТКО, столько же – для организации досуга и массового отдыха жителей. Два затрагивают благоустройство памятников, один касается капитального ремонта социального объекта.



Заявка от Северодвинска с итогами работы комиссии будет направлена в правительство Архангельской области для дальнейшего рассмотрения. Окончательные итоги будут озвучены позже.



От города корабелов в область также будут направлены пять флагманских инициатив:



- «Память о героях» - ремонт памятного знака 13-й лыжной отдельной бригады, установка стел с именами солдат и офицеров, благоустройство

- «Другая Арктика» - установка аттракциона «Цепочная карусель» и арт-объекта «Апельсиновое дерево» в парке культуры и отдыха

- «Дорога в Заозёрный» - продолжение устройства пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе проспекта Труда

- «Скейтпарк «Лёд» - устройство скейтпарка в конце проспекта Ленина в районе озера Первостроителей

- «Универсальная полоса препятствий «Патриот» - установка универсальной полосы препятствий на территории школы № 30