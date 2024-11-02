Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Глава Северодвинска назвал 5 приоритетных проектов благоустройства

«56 инициативных проектов отобрала муниципальная комиссия проекта «Комфортное Поморье», - рассказал глава городской администрации Игорь Арсентьев.

 47 идей касаются благоустройства территории муниципального образования и её озеленения – дворы, ТОПы, территории учреждений социальной сферы. Три проекта связаны с организацией деятельности по накоплению и транспортировке ТКО, столько же – для организации досуга и массового отдыха жителей. Два затрагивают благоустройство памятников, один касается капитального ремонта социального объекта.

 Заявка от Северодвинска с итогами работы комиссии будет направлена в правительство Архангельской области для дальнейшего рассмотрения. Окончательные итоги будут озвучены позже.

 От города корабелов в область также будут направлены пять флагманских инициатив:

- «Память о героях» - ремонт памятного знака 13-й лыжной отдельной бригады, установка стел с именами солдат и офицеров, благоустройство
- «Другая Арктика» - установка аттракциона «Цепочная карусель» и арт-объекта «Апельсиновое дерево» в парке культуры и отдыха
- «Дорога в Заозёрный» - продолжение устройства пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе проспекта Труда
- «Скейтпарк «Лёд» - устройство скейтпарка в конце проспекта Ленина в районе озера Первостроителей
- «Универсальная полоса препятствий «Патриот» - установка универсальной полосы препятствий на территории школы № 30

18 ноябрь 08:30 | : ---

Главные новости


Иван Воронцов: «Стараюсь, чтобы каждый мой день был прожит не зря»
Второе пришествие Трампа. Будет ли мир?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (223)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20