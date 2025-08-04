Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Иван Воронцов: "Теперь у нас есть ориентиры на годы вперед"

Сегодня губернатор Архангельской области Александр Цыбульский выступил с ежегодным посланием к областному Собранию депутатов. В нём он обозначил ключевые направления развития региона на ближайшие годы.

 Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов прокомментировал послание губернатора:

 Это послание очень ждали, ведь оно — главный план работы для всей системы власти региона. Послание формировалось на основе многочисленных встреч с жителями и поездок по территориям. Важная особенность — за каждым направлением закреплены конкретные ответственные лица.

 Для себя я особенно отметил тему порта и его роли в экономике региона. Архангельск с давних времён был первым морским портом России: через него шли грузопотоки, устанавливались связи с Европой и Азией. Вместе с портом развивался и сам город. В истории были периоды спада, когда суда заходили редко, а торговля почти сходила на нет. Но сегодня интерес к нашей гавани снова высок.

 Развитие Северного морского пути напрямую связано с Архангельском. Порт остаётся одним из крупнейших источников дохода области. Уже сейчас благоустраивается один гектар под портовые нужды, в ближайшие годы территория расширится ещё на три. С прошлого года сюда начали заходить суда из Китая, и эта тенденция только укрепляется.

 Отдельный акцент — строительство глубоководного порта. Это масштабная федеральная задача, требующая огромных вложений и ответственного подхода. Но её реализация даст мощный толчок развитию всей сопутствующей инфраструктуры: от дорог и мостов до социальных объектов.

 Не обошёл губернатор и больные вопросы. В частности, речь шла о срыве сроков и некачественных работах подрядчиков при ремонте и строительстве социальных объектов. К сожалению, периодически возникают ситуации, когда подрядчик выполняет лишь часть работ, получает оплату и сворачивает деятельность. 

 Александр Цыбульский подчеркнул, что необходимо ужесточить ответственность подрядчиков. Нужно выстроить систему так, чтобы работать честно было выгоднее, чем срывать сроки или уходить от обязательств.

 Послание задало ориентиры на годы вперёд. Теперь задача власти — превратить эти планы в реальные изменения, которые почувствует каждый житель региона. 

28 август 16:56 | : Политика

Главные новости


С Днем российского кино! Arctic open продолжает прием заявок
«TABOO»: Мексика в поморской тарелке

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (352)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20