Иван Воронцов: "Теперь у нас есть ориентиры на годы вперед"

Сегодня губернатор Архангельской области Александр Цыбульский выступил с ежегодным посланием к областному Собранию депутатов. В нём он обозначил ключевые направления развития региона на ближайшие годы.

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов прокомментировал послание губернатора:

Это послание очень ждали, ведь оно — главный план работы для всей системы власти региона. Послание формировалось на основе многочисленных встреч с жителями и поездок по территориям. Важная особенность — за каждым направлением закреплены конкретные ответственные лица.

Для себя я особенно отметил тему порта и его роли в экономике региона. Архангельск с давних времён был первым морским портом России: через него шли грузопотоки, устанавливались связи с Европой и Азией. Вместе с портом развивался и сам город. В истории были периоды спада, когда суда заходили редко, а торговля почти сходила на нет. Но сегодня интерес к нашей гавани снова высок.

Развитие Северного морского пути напрямую связано с Архангельском. Порт остаётся одним из крупнейших источников дохода области. Уже сейчас благоустраивается один гектар под портовые нужды, в ближайшие годы территория расширится ещё на три. С прошлого года сюда начали заходить суда из Китая, и эта тенденция только укрепляется.

Отдельный акцент — строительство глубоководного порта. Это масштабная федеральная задача, требующая огромных вложений и ответственного подхода. Но её реализация даст мощный толчок развитию всей сопутствующей инфраструктуры: от дорог и мостов до социальных объектов.

Не обошёл губернатор и больные вопросы. В частности, речь шла о срыве сроков и некачественных работах подрядчиков при ремонте и строительстве социальных объектов. К сожалению, периодически возникают ситуации, когда подрядчик выполняет лишь часть работ, получает оплату и сворачивает деятельность.

Александр Цыбульский подчеркнул, что необходимо ужесточить ответственность подрядчиков. Нужно выстроить систему так, чтобы работать честно было выгоднее, чем срывать сроки или уходить от обязательств.

Послание задало ориентиры на годы вперёд. Теперь задача власти — превратить эти планы в реальные изменения, которые почувствует каждый житель региона.