Александр Цыбульский принимает участие в Арктическом форуме

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский принял участие в пленарном заседании форума "Арктика – Регионы", где обсуждались ключевые направления международного сотрудничества в Арктической зоне.



По словам губернатора, главный акцент необходимо делать не только на реализации текущих проектов, но и на системной трансформации региона в единый центр экономического роста.



Ключевым элементом этой трансформации является Северный морской путь, который, по мнению Александра Цыбульского, уже перестает быть альтернативой и становится полноценной транспортной системой мирового значения. Его развитие позволит снизить логистические издержки, нарастить экспортный потенциал и эффективно обходить барьеры, связанные с санкциями и импортными пошлинами.



Губернатор подчеркнул, что Россия имеет возможность активно развивать внешнюю торговлю, опираясь не только на природные ресурсы, но и на высокотехнологичные и гуманитарные направления, такие как медицина, образование и туризм. Это позволит сформировать принципиально новую экспортную модель, основанную на качественных услугах и интеллектуальном капитале. Президент России поставил задачу увеличить объём несырьевого неэнергетического экспорта на две трети к 2030 году, что требует приоритезации экспорта на уровне каждой отрасли.



Александр Цыбульский отметил, что развитие Северо-Запада и Арктики невозможно без современной инфраструктуры. Архангельский транспортный узел и будущий глубоководный порт, в частности, становятся ключевыми звеньями в этой логистической цепочке. Определены партнеры, разработана инвестиционная модель, и проект уже получил поддержку со стороны дружественных стран, что свидетельствует о переходе от планов к конкретной реализации.