Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Александр Цыбульский принимает участие в Арктическом форуме

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский принял участие в пленарном заседании форума "Арктика – Регионы", где обсуждались ключевые направления международного сотрудничества в Арктической зоне. 

По словам губернатора, главный акцент необходимо делать не только на реализации текущих проектов, но и на системной трансформации региона в единый центр экономического роста. 

Ключевым элементом этой трансформации является Северный морской путь, который, по мнению Александра Цыбульского, уже перестает быть альтернативой и становится полноценной транспортной системой мирового значения. Его развитие позволит снизить логистические издержки, нарастить экспортный потенциал и эффективно обходить барьеры, связанные с санкциями и импортными пошлинами. 

Губернатор подчеркнул, что Россия имеет возможность активно развивать внешнюю торговлю, опираясь не только на природные ресурсы, но и на высокотехнологичные и гуманитарные направления, такие как медицина, образование и туризм. Это позволит сформировать принципиально новую экспортную модель, основанную на качественных услугах и интеллектуальном капитале. Президент России поставил задачу увеличить объём несырьевого неэнергетического экспорта на две трети к 2030 году, что требует приоритезации экспорта на уровне каждой отрасли. 

Александр Цыбульский отметил, что развитие Северо-Запада и Арктики невозможно без современной инфраструктуры. Архангельский транспортный узел и будущий глубоководный порт, в частности, становятся ключевыми звеньями в этой логистической цепочке. Определены партнеры, разработана инвестиционная модель, и проект уже получил поддержку со стороны дружественных стран, что свидетельствует о переходе от планов к конкретной реализации.

01 август 16:26 | : Политика

Главные новости


МВД России. Когда простота хуже воровства
Если здесь жить, то красиво. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (16)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20