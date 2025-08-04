Вверх
Александр Цыбульский в Национальном рейтинге губернаторов

Опубликован Национальный рейтинг глав российских регионов за июль-август текущего года.

Политологи отмечают, что в преддверии губернаторских выборов в регионах эффективность пиара в нынешних условиях заметно снизилась, и на первый план выходят реальные показатели, оценка которым даётся из Москвы. Следовательно, сейчас губернаторы делают упор на ежедневную рутину с прицелом на результат, тогда как пиар с инициативами и программами уходит на второй план.

В любом случае граждане по-прежнему получают информацию через региональные СМИ. Яркие кампании, как раньше, когда пиар зачастую подменял реальные дела, уходят в прошлое. Они требуют больших затрат и вызывают раздражение: избиратели видят много мишуры, не связанной с их повседневной жизнью. К тому же на фоне СВО эпатажные инициативы, которые могли бы привлечь внимание общества, уже неуместны. Все силы сосредоточены на конкретных достижениях, отражающихся на жизни населения.

Итак…

Первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Глеб Никитин (Нижегородская область), Рустам Минниханов (Татарстан).

Последние три: Валентин Коновалов (Хакасия), Владислав Ховалыг ((Тыва), Сергей Меликов (Дагестан).

Губернатор Архангельской области Александр  Цыбульский на 42-м месте.

28 август 07:52 | : Политика

