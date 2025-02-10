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Дизель-генератор уезжает из Архангельска к морским пехотинцам в зону СВО

Бойцы 61 бригады морской пехоты Северного флота забрали из штаба Народного фронта новый дизель-генератор, который для наших парней на передовой приобрело предприятие из Архангельска.

Энергетическая установка позволит обеспечить подразделение бесперебойным электроснабжением. С помощью генератора военнослужащие смогут заряжать телефоны, планшеты, мобильные устройства, антидроновые средства и другую технику, связанную с разведывательной деятельностью.

На этой неделе портативный источник электричества отправится к берегам Днепра, чтобы верой и правдой служить парням на херсонском направлении. Ну, а Народный фронт продолжает сбор для бойцов из Поморья: pobeda.onf.ru/requiremen.... В апреле фронтовики лично доставят всю гуманитарку “за ленту”.

18 март 11:53 | : Политика

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