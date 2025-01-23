Жители Поморья передали бойцам "за ленту" бензогенератор, топливо и инструменты

В Народный фронт обратились архангелогородцы, решившие помочь ребятам на передовой.

Мужчины купили для парней бензиновый генератор, технические жидкости для его бесперебойной работы и набор слесарных инструментов для починки тяжёлой техники.

Вся переданная помощь будет доставлена на луганское направление силами представителей Народного фронта в апреле этого года.

Хотите помочь землякам за “лентой”? Приходите в наш штаб на Троицком, 39 и присоединяйтесь к сбору для бойцов Архангельской области: pobeda.onf.ru/requiremen....