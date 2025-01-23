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Жители Поморья передали бойцам "за ленту" бензогенератор, топливо и инструменты

В Народный фронт обратились архангелогородцы, решившие помочь ребятам на передовой.

Мужчины купили для парней бензиновый генератор, технические жидкости для его бесперебойной работы и набор слесарных инструментов для починки тяжёлой техники. 

Вся переданная помощь будет доставлена на луганское направление силами представителей Народного фронта в апреле этого года. 

Хотите помочь землякам за “лентой”? Приходите в наш штаб на Троицком, 39 и присоединяйтесь к сбору для бойцов Архангельской области: pobeda.onf.ru/requiremen....

09 март 10:00 | : Политика

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