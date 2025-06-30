Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске готовится к открытию новый ФОК "Победа"

Уже в сентябре здесь начнут заниматься спортом 300 детей Архангельска. Новое здание и его «упаковку» оценил глава областной столицы Дмитрий Морев:

 - Сегодня в рабочей поездке оценил и сам зал, и ход благоустройства территории.

 Модульное здание ФОКа построено и передано спортшколе №1, закуплен спортинвентарь. Дети будут заниматься здесь бесплатно: баскетбол, волейбол и легкая атлетика. Также будут проводиться тренировки по флорболу, мини-футболу, художественной гимнастике и лазертагу. А в свободное время в зале смогут заниматься взрослые команды. Расписание составлено – каждый день занят до 23 часов. Значит, архангелогородцы готовы заниматься спортом, а мы создаем для этого условия.

 17 млн рублей мы направили на благоустройство территории из городского бюджета, еще почти 3 млн рублей получили на создание площадки ГТО из областной казны, победив в конкурсе. Подрядчик держит хороший темп и применяет надежные технологии. Например, укладка брусчатки будет производиться на бетонное основание.

 Параллельно идет строительство ул. Карпогорской, где и находится новый ФОК. Обеспечим подъездные пути, а в дальнейшем выполним и следующие этапы благоустройства – ограждение, освещение, парковку.

 ФОК «Победа» - один из проектов пятилетнего плана по развитию спортинфраструктуры в городе, который поддержан губернатором Александром Цыбульским. Будем двигаться по этому пути дальше!


20 август 13:24 | : Политика

Главные новости


​Первый профсоюзный съезд в Архангельске как отражение своего времени
Месяц зарев

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (246)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20