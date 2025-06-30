В Архангельске готовится к открытию новый ФОК "Победа"

Уже в сентябре здесь начнут заниматься спортом 300 детей Архангельска. Новое здание и его «упаковку» оценил глава областной столицы Дмитрий Морев:

- Сегодня в рабочей поездке оценил и сам зал, и ход благоустройства территории.

Модульное здание ФОКа построено и передано спортшколе №1, закуплен спортинвентарь. Дети будут заниматься здесь бесплатно: баскетбол, волейбол и легкая атлетика. Также будут проводиться тренировки по флорболу, мини-футболу, художественной гимнастике и лазертагу. А в свободное время в зале смогут заниматься взрослые команды. Расписание составлено – каждый день занят до 23 часов. Значит, архангелогородцы готовы заниматься спортом, а мы создаем для этого условия.

17 млн рублей мы направили на благоустройство территории из городского бюджета, еще почти 3 млн рублей получили на создание площадки ГТО из областной казны, победив в конкурсе. Подрядчик держит хороший темп и применяет надежные технологии. Например, укладка брусчатки будет производиться на бетонное основание.

Параллельно идет строительство ул. Карпогорской, где и находится новый ФОК. Обеспечим подъездные пути, а в дальнейшем выполним и следующие этапы благоустройства – ограждение, освещение, парковку.

ФОК «Победа» - один из проектов пятилетнего плана по развитию спортинфраструктуры в городе, который поддержан губернатором Александром Цыбульским. Будем двигаться по этому пути дальше!



