Жители Поморья пополнили запасы донецкого госпиталя

Две тонны гуманитарной помощи в одно из медучреждений Донецка доставила делегация Народного фронта Поморья.



Для коллектива и пациентов больницы привезли почти полную газель с полезным содержимым. Передали постельное бельё от Архангельского морского кадетского корпуса, тёплые вещи, мужскую и женскую одежду, перевязочные материалы, средства реабилитации, лекарственные препараты, подушки, покрывала и другой мягкий инвентарь.



Отдельной частью северного груза стали продукты питания от предпринимателей и неравнодушных жителей региона: супы, закрутки, банки с тушёнкой, сгущенным молоком, кабачковой икрой, печенью трески и сладости к новогодним праздникам.



Не забыли и о мирном населении. Передали жителям Донецка тёплую одежду, бензогенераторы, нижнее бельё, консервацию, шоколад, чай, кофе и бутилированную воду.