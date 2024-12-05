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Жители Поморья пополнили запасы донецкого госпиталя

Две тонны гуманитарной помощи в одно из медучреждений Донецка доставила делегация Народного фронта Поморья.

 Для коллектива и пациентов больницы привезли почти полную газель с полезным содержимым. Передали постельное бельё от Архангельского морского кадетского корпуса, тёплые вещи, мужскую и женскую одежду, перевязочные материалы, средства реабилитации, лекарственные препараты, подушки, покрывала и другой мягкий инвентарь.

 Отдельной частью северного груза стали продукты питания от предпринимателей и неравнодушных жителей региона: супы, закрутки, банки с тушёнкой, сгущенным молоком, кабачковой икрой, печенью трески и сладости к новогодним праздникам.

 Не забыли и о мирном населении. Передали жителям Донецка тёплую одежду, бензогенераторы, нижнее бельё, консервацию, шоколад, чай, кофе и бутилированную воду.

22 декабрь 11:36 | : Политика

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