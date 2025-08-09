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Дмитрий Морев решил разобраться с автомобильной пробкой на Кузнечевском мосту

Как это будет? Информация от градоначальник столицы Поморья: 

- У задачи по устранению пробки у Кузнечевского моста есть решение. Идем поэтапно. 

Сегодня на ул. Советской началось фрезерование изношенного покрытия. С подрядчиком обсудили сроки: при хорошей погоде справится за две недели. 

В этом году проезжую часть обновляем на участке от ул. Валявкина до ул. Терехина, включая ул. Таймырскую. А в дальнейшем займемся развязкой.  

У нас уже готов проект, по которому существующая дорога будет предназначена для транспорта, въезжающего в Соломбалу. А для встречного движения мы построим двухполосную дорогу вдоль домов. Буквы СОЛОМБАЛА окажутся на «острове», а транспортные потоки будут объезжать его с двух сторон. Для жителей квартала новостроек сделаем выезд – перемычку через разделительную полосу. Оборудуем и пешеходный переход.

Нам еще предстоит изыскать средства на реализацию проекта: его стоимость порядка 200 млн рублей. И провести археологические изыскания, поскольку в районе букв обнаружен культурный слой.



02 август 15:46 | : Политика / Экономика

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