470 млн рублей будут направлены на ремонт дорог в Архангельске

По новому президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Архангельске будут приведены в нормативное состояние ряд дорог.

На обновление дорожной сети в ближайшие 6 лет выделяется в 2 раза больше средств. Всего по региону это 62 млрд рублей. Губернатор Александр Цыбульский уже сообщил, что в 2025 году в Архангельской агломерации на дорожные ремонты направляется более 470 млн рублей.

«Самый крупный объект по нацпроекту – капремонт ул. Володарского. В 2023 году губернатор поставил ее в приоритет и поручил нам подготовить проектную документацию. Эта задача была выполнена в прошлом году. В 2025-ом мы получаем от области финансирование и берем в работу самый «тяжелый» участок – от Ломоносова до Обводного. Предстоит не только асфальтирование проезжей части и тротуаров. Мы включили переустройство дренажа, систем водоснабжения и канализации, сетей связи и наружного освещения. Завершим этот объемный проект в 2026 году», - рассказал на своей страничке в соцсети Вконтакте глава Архангельска Дмитрий Морев.

В первоочередные ремонты включены ряд улиц Соломбалы:

Советская от Валявкина до Терехина, включая улицу Таймырскую;

ул. Красных Партизан на участке от Советской до Никольского проспекта;

пр. Никольский от Кедрова до дома № 80 по Никольскому проспекту.

Улица Северодвинская будет отремонтирована на участке от Тимме до Шабалина.

В новый асфальт будут одеты путепровод на Окружном шоссе, два участка на ул. Мостовой, пр. Троицкий от Логинова до Попова и ул. Кирпичного завода от дома № 15 до №27.

В этом году в городском бюджете предусмотрено вдвое больше средств на ямочный ремонт, чтобы устранить дефекты покрытия на улицах, не вошедших в план больших ремонтов.

Кроме того, продолжается строительство ул. Карпогорской – в ноябре текущего года она будет введена в эксплуатацию.