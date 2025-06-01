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"Единая Россия" контролирует мостостроительство в Поморье

Транспортная инфраструктура – ключевой фактор развития экономики и комфорта жителей. В рамках реализации Народной программы партии "Единая Россия" и национального проекта "Инфраструктура для жизни" продолжается капитальный ремонт моста через реку Вонгода, расположенного на стратегически важной трассе М-8 "Холмогоры" – Котлас, соединяющей Архангельскую область с Вологодской областью и Республикой Коми.

Работы на этом участке, протяженностью 128 метров (сам мост – около 60 метров), ведутся в строгом соответствии с графиком. На сегодняшний день готовность объекта составляет порядка 50%. Благодаря привлечению средств из областного бюджета, подрядчик уверенно движется к завершению проекта к концу текущего года.

Однако ремонт моста – лишь часть масштабной работы по модернизации трассы М-8 "Холмогоры" – Котлас. В 2024 году планируется завершить работы на трех участках общей протяженностью более 30 км, что позволит существенно повысить транспортную доступность юга Архангельской области и гарантировать стабильное движение в любое время года. Общий объем финансирования на эти цели превышает 1,1 млрд рублей.

Реализация этих проектов – наглядный пример того, как Народная программа "Единой России" работает на улучшение жизни людей, обеспечивая надежную и современную транспортную инфраструктуру, необходимую для экономического роста и комфорта жителей Архангельской области и соседних регионов.

30 июль 12:44 | : Политика / Экономика

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