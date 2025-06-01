"Единая Россия" пробила капремонт школы в Верхней Тойме

Секретарь реготделения "Единой России", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский посетил с рабочей поездкой Верхнетоемский округ, где проверил ход капитального ремонта здания Верхнетоемской средней школы.



Ремонт школы является одним из приоритетных проектов Народной программы "Единой России" в регионе, направленной на создание современных и комфортных условий для обучения детей.



В связи с отставанием подрядчика от графика, за объектом установлен усиленный контроль - глава округа каждые два дня проводит планерки непосредственно в школе. Губернатор подчеркнул важность увеличения количества рабочих и обеспечения своевременной поставки всех необходимых материалов.



Контрактом предусмотрен большой объем работ, включающий:



• Замену кровли, отмостки, цоколя, крылец, дверей и части окон.

• Ремонт внутренних инженерных сетей.

• Внутреннюю отделку помещений.

• Устройство системы охраны и контроля доступа.

• Окраску фасада с архитектурной подсветкой.



Техническая готовность объекта на данный момент составляет 65%.



Параллельно с ремонтными работами ведется работа по оснащению школы современным оборудованием для учебных кабинетов, пищеблока и актового зала.

Александр Цыбульский подчеркнул, что сдача объекта запланирована до 1 ноября текущего года, чтобы дети смогли вернуться в обновленную школу к началу второй четверти. Также дано дополнительное поручение - провести асфальтирование пришкольной территории.



Реализация проекта позволит создать современные и комфортные условия для обучения и развития детей, что является одним из ключевых приоритетов Народной программы партии в Архангельской области.