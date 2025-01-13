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В Няндоме полным ходом идет капремонт школы №3 по программе модернизации школьных систем образования

В Няндоме (Архангельская область) продолжается масштабный капитальный ремонт здания школы №3, реализуемый в рамках программы модернизации школьных систем образования, которая является ключевой составляющей Народной программы партии "Единая Россия". Этот проект направлен на создание современных и комфортных условий для обучения детей, что является приоритетной задачей партии. Об этом говорится на официальной страничке регионального отделения партии в соцсети ВКонтакте.

 В настоящее время на объекте ведутся следующие работы:

 • Замена системы отопления.

• Устройство скатной кровли.

• Облицовка фасада.

• Отделка внутренних помещений.

 Уже сейчас можно отметить значительный прогресс: часть фасада здания и кровли приобрели завершенный вид, демонстрируя масштабность и качество проводимых работ.

 Капитальный ремонт школы №3 позволит не только улучшить внешний вид здания, но и создать современные и комфортные условия для обучения, отвечающие всем требованиям безопасности и энергоэффективности. Обновленная школа станет современным образовательным центром, где дети смогут получать качественное образование в комфортных условиях.

02 апрель 07:00 | : Будни

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