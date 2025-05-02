Глава Плесецкого округа проверил ход капремонта начальной школы

В Плесецкой школе, где обучаются дети начальных классов, продолжается капитальный ремонт здания. Работы ведутся в рамках президентской программы модернизации школьных систем образования и в соответствии с приоритетами Народной программы партии «Единая Россия». Данный проект является частью национального проекта «Молодёжь и дети» и направлен на создание современных и комфортных условий для обучения.



Глава Плесецкого округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Кузнецов вместе с профильными специалистами администрации, депутатами и руководством школы посетил объект для оценки хода ремонтных работ. Подрядная организация выполняет работы в соответствии с графиком.



В здании уже произведена замена старых деревянных перегородок на современные легкобетонные блоки, что значительно улучшит звукоизоляцию в учебных помещениях. Проложены линии водоснабжения и водоотведения, а также завершён монтаж электрических сетей. В настоящее время ведутся работы по обустройству полов с последующей подготовкой кабинетов и коридоров к отделке.



Александр Кузнецов отметил, что ремонтные работы идут планомерно и надеется на их успешное завершение в ближайшие месяцы. Реализация данного проекта является наглядным примером того, как Народная программа партии «Единая Россия» способствует развитию системы образования и улучшению условий для подрастающего поколения.