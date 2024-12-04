Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Завершается капитальный ремонт Ильинской средней школы

26 февраля заместитель секретаря Архангельского регионального отделения Партии "Единая Россия" Игорь Чесноков и депутат Архангельского областного Собрания депутатов (фракция «Единая Россия») Ольга Виткова посетили Ильинскую среднюю общеобразовательную школу в Вилегодском округе с целью оценки хода и степени завершенности капитального ремонта, проводимого в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

Данная программа является ключевым элементом Народной программы партии "Единая Россия" и направлена на создание современных и комфортных условий для обучения подрастающего поколения, а также на повышение качества образования в регионах Российской Федерации.

В ходе визита представители партии "Единая Россия" провели осмотр отремонтированных помещений школы, ознакомились с результатами проведенных работ и обсудили с руководством образовательного учреждения планы по дальнейшему развитию школы и улучшению условий для учащихся и педагогического коллектива.

Реализация подобных проектов является приоритетным направлением деятельности партии "Единая Россия" в Архангельской области, направленной на повышение доступности и качества образования для всех жителей региона.


03 март 13:27 | : Политика / Экономика

Главные новости


Улицы, которые нам убирают. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Лихие и разные. Реплика в защиту 90-х

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (35)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20