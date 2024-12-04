Завершается капитальный ремонт Ильинской средней школы

26 февраля заместитель секретаря Архангельского регионального отделения Партии "Единая Россия" Игорь Чесноков и депутат Архангельского областного Собрания депутатов (фракция «Единая Россия») Ольга Виткова посетили Ильинскую среднюю общеобразовательную школу в Вилегодском округе с целью оценки хода и степени завершенности капитального ремонта, проводимого в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

Данная программа является ключевым элементом Народной программы партии "Единая Россия" и направлена на создание современных и комфортных условий для обучения подрастающего поколения, а также на повышение качества образования в регионах Российской Федерации.

В ходе визита представители партии "Единая Россия" провели осмотр отремонтированных помещений школы, ознакомились с результатами проведенных работ и обсудили с руководством образовательного учреждения планы по дальнейшему развитию школы и улучшению условий для учащихся и педагогического коллектива.

Реализация подобных проектов является приоритетным направлением деятельности партии "Единая Россия" в Архангельской области, направленной на повышение доступности и качества образования для всех жителей региона.



