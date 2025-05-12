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По Народной программе ЕР отремонтирована еще одна архангельская школа

В Архангельске завершены работы по капитальному ремонту средней школы №52 имени Героя Советского Союза Г.И. Катарина. Объект был включен в президентскую программу модернизации школьных систем образования, реализуемую в рамках национального проекта «Молодежь и дети». 

Масштабные работы, проведенные в здании 1937 года постройки, включали в себя: 

• Полный комплекс ремонтных работ, охватывающий кровлю, фундамент, цоколь, все помещения и инженерные сети. 
• Замену оконных и дверных блоков. 
• Восстановление кирпичной кладки фасада с сохранением исторического облика здания. 
• Создание новых функциональных пространств, в том числе расширенного кабинета труда для мальчиков и современного спортивного зала. 
• Обособление учебных помещений для начальной школы на втором этаже. 

"Единая Россия" уделяет приоритетное внимание вопросам развития системы образования и обеспечению комфортных условий для обучения подрастающего поколения. В рамках реализации Народной программы партии в школе №52 будут открыты профильные классы по углубленному изучению физики, биологии, литературы, истории и обществознания. В целях повышения уровня безопасности дорожного движения будет организована подготовка водителей с возможностью создания автогородка на территории школы. 

В учреждении также планируется открытие музея, посвященного истории школы и героизму ее выпускников в годы Великой Отечественной войны. Библиотека школы будет преобразована в современный многофункциональный центр для развития детей.

В настоящее время ведутся работы по благоустройству прилегающей территории и установке чугунного ограждения. Торжественное открытие обновленной школы запланировано в преддверии нового учебного года. 

Партия "Единая Россия" продолжит работу по реализации Народной программы, направленной на модернизацию системы образования и создание комфортных условий для обучения и развития детей.

20 июнь 13:09 | : Политика / Экономика

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