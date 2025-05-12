По Народной программе ЕР отремонтирована еще одна архангельская школа

В Архангельске завершены работы по капитальному ремонту средней школы №52 имени Героя Советского Союза Г.И. Катарина. Объект был включен в президентскую программу модернизации школьных систем образования, реализуемую в рамках национального проекта «Молодежь и дети».



Масштабные работы, проведенные в здании 1937 года постройки, включали в себя:



• Полный комплекс ремонтных работ, охватывающий кровлю, фундамент, цоколь, все помещения и инженерные сети.

• Замену оконных и дверных блоков.

• Восстановление кирпичной кладки фасада с сохранением исторического облика здания.

• Создание новых функциональных пространств, в том числе расширенного кабинета труда для мальчиков и современного спортивного зала.

• Обособление учебных помещений для начальной школы на втором этаже.



"Единая Россия" уделяет приоритетное внимание вопросам развития системы образования и обеспечению комфортных условий для обучения подрастающего поколения. В рамках реализации Народной программы партии в школе №52 будут открыты профильные классы по углубленному изучению физики, биологии, литературы, истории и обществознания. В целях повышения уровня безопасности дорожного движения будет организована подготовка водителей с возможностью создания автогородка на территории школы.



В учреждении также планируется открытие музея, посвященного истории школы и героизму ее выпускников в годы Великой Отечественной войны. Библиотека школы будет преобразована в современный многофункциональный центр для развития детей.



В настоящее время ведутся работы по благоустройству прилегающей территории и установке чугунного ограждения. Торжественное открытие обновленной школы запланировано в преддверии нового учебного года.



Партия "Единая Россия" продолжит работу по реализации Народной программы, направленной на модернизацию системы образования и создание комфортных условий для обучения и развития детей.