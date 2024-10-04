Народная программа "Единой России": в Коноше открылась обновленная Детская школа искусств

В рамках реализации Народной программы "Единой России" и нацпроекта "Культура" в Коноше завершился капитальный ремонт Детской школы искусств № 8.



В ходе работ были проведены ремонт здания, внутренняя отделка помещений, ремонт фасада и крыльца. Также были обновлены системы внутреннего электроосвещения и вентиляции, установлен узел учета тепловой энергии.



Благоустроена территория школы, смонтированы системы видеонаблюдения и охранной сигнализации. В актовом зале обустроена сцена.



Теперь ученики школы искусств могут заниматься в комфортных и современных условиях!