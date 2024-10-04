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Народная программа "Единой России": в Коноше открылась обновленная Детская школа искусств

В рамках реализации Народной программы "Единой России" и нацпроекта "Культура" в Коноше завершился капитальный ремонт Детской школы искусств № 8.

 В ходе работ были проведены ремонт здания, внутренняя отделка помещений, ремонт фасада и крыльца. Также были обновлены системы внутреннего электроосвещения и вентиляции, установлен узел учета тепловой энергии.

 Благоустроена территория школы, смонтированы системы видеонаблюдения и охранной сигнализации. В актовом зале обустроена сцена.

 Теперь ученики школы искусств могут заниматься в комфортных и современных условиях!

21 октябрь 16:27 | : Политика / Культура

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