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Улица Кировская в Архангельске преображается под приглядом "Единой России"

В Северном округе Архангельска стартовали работы по капитальному ремонту улицы Кировская. Асфальтовое покрытие будет полностью заменено на наиболее проблемных участках - от эстакады до улицы Химиков.

Ход работ, реализуемых в соответствии с приоритетами Народной программы "Единой России", оценили депутат Архангельского областного Собрания Михаил Авалиани (фракция "Единая Россия"), председатель Архангельской городской Думы, секретарь местного отделения "Единой России" Иван Воронцов и председатель общественного совета Северного округа, член политсовета местного отделения "Единой России" Валентина Попова.

В настоящее время дорожные службы приступили к фрезеровке старого асфальтового покрытия. После завершения этой работы подрядчик приступит к укладке нового асфальта, что позволит значительно улучшить качество дорожного полотна и обеспечить комфортное и безопасное передвижение для автомобилистов и пешеходов.

Ремонтные работы проводятся за счет дополнительных средств, выделенных из регионального бюджета по распоряжению губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Важно отметить, что часть асфальтовой крошки, оставшейся после фрезеровки, планируется использовать для подсыпки других проблемных участков, где капитальный ремонт пока не запланирован, в первую очередь - на улице Ларионова. Такой подход позволяет более эффективно использовать ресурсы и решать локальные проблемы дорожной инфраструктуры. 

 Реализация проекта ремонта улицы Кировская является важным шагом в улучшении транспортной инфраструктуры Северного округа и всего Архангельска. "Единая Россия" продолжит работу по контролю за ходом выполнения работ и обеспечению их качественного завершения в установленные сроки.

28 июль 10:19 | : Политика / Экономика

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