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Архангельск ждет Путина?

От правоохранительных органов пришло интересное предупреждение:

Уважаемые жители и гости Архангельской областиИнформируем васчто в связи с подготовкой к проведению торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Военно-Морского Флота, возможно затруднение в движении транспортных средств 23, 24 и 25 июля 2025 года по Окружному шоссе, по Краснофлотскому и Железнодорожным мостам, по проспекту Московский в городе Архангельске, а также по федеральной трассе Подъезд к городу Северодвинск.

Просим вас выбирать маршруты объезда, заблаговременно выезжать для следования к месту назначения, а, при отсутствии особой необходимости, воздержаться от поездки по указанным маршрутам

Это лишний раз подтверждает пока полусекретную информацию о завтрашнем визите в регион президента Владимира Владимировича Путина.

Формальный повод для визита – спуск с северодвинских стапелей на воду чего-то очень грозного и нужного для обороноспособности страны.

Фактический – зримая поддержка одного их кандидатов в губернаторы.

23 июль 13:18 | : Политика

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