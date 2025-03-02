В Архангельской области столкнулись более 30 автомобилей

В Архангельской области на 1222 километре федеральной автодороги "М-8 Холмогоры" напротив деревни Волохница из-за массового дорожно-транспортного происшествия было временно перекрыто движение. В настоящее время организован объезд через город Архангельск по железнодорожному и Краснофлотскому мостам.



По уточненным данным, в данном ДТП механические повреждения получили более 30 транспортных средств. Двое пострадавших с различными травмами госпитализированы, еще двум оказана разовая медицинская помощь.



На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.



