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В Архангельской области столкнулись более 30 автомобилей

В Архангельской области на 1222 километре федеральной автодороги "М-8 Холмогоры" напротив деревни Волохница из-за массового дорожно-транспортного происшествия было временно перекрыто движение. В настоящее время организован объезд через город Архангельск по железнодорожному и Краснофлотскому мостам.

 По уточненным данным, в данном ДТП механические повреждения получили более 30 транспортных средств. Двое пострадавших с различными травмами госпитализированы, еще двум оказана разовая медицинская помощь.

 На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.


20 март 06:53 | : Происшествия

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