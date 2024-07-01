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Александр Цыбульский поздравил жителей Поморья с Днем ВМФ

- Уважаемые жители Архангельской области! Дорогие военные моряки и ветераны флота! Примите поздравления с Днем Военно-Морского Флота России!

Этот праздник дорог всем, кто посвятил свою жизнь морю, кто стоит на страже морских рубежей и несет вахту в дальних походах, кто обеспечивает боевую готовность кораблей и трудится в судостроительной отрасли! Всех, кто искренне любит Россию и желает видеть ее сильной и непобедимой!

Во все времена главной задачей Военно-морского флота являлась защита суверенитета страны. Архангельская область по праву гордится каждым, кто выбрал для себя этот путь. Навсегда вписаны в историю имена матросов, мужественно защищавших Родину в военные годы, погибших при исполнении служебного долга.

Современное поколение моряков – достойные продолжатели флотских традиций героических предков. Личный состав с честью выполняет задачи по защите морских рубежей и интересов Отечества. Неоценимый вклад в мощь Военно-Морского Флота России внесли и многие поколения северных кораблестроителей.

Уважаемые моряки, экипажи надводных и подводных кораблей, судов и расчетов, несущих боевое дежурство! Пилоты морской авиации и морские пехотинцы! Вам доверены мир, спокойствие и благополучие Родины. Благодарю вас за ответственную службу, верность долгу, мужество и любовь к Отечеству!

Желаю всем флотского здоровья, мира и благополучия! Успехов в укреплении обороноспособности страны и военно-патриотическом воспитании молодежи! Пусть море для вас всегда будет спокойным!

С праздником!

28 июль 09:04 | : Политика

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